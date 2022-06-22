مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان لتنفيذ ضبط قضائي

بيروت(صدى):

داهم جهاز أمن الدولة اللبناني منزلًا تابعًا لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، مساء الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لأمر إحضار قضائي.

وأكدت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ في لبنان خبر المداهمة الأمنية، موضحة أن ”دورية من أمن الدولة داهمت منزل حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، في منطقة الرابية، بإشارة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذًا لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه“.

وكانت محكمة في بيروت رفضت طلب التنحي عن النظر في قضية حاكم مصرف لبنان، وتوجيه اتهامات إليه بالفساد.

يذكر أن النائب العام التمييزي غسان عويدات، أحال حاكم مصرف لبنان وعددًا من أعوانه إلى محكمة في بيروت بعد انتهاء تحقيق أولي استمر 18 شهرًا، وطلب من القاضي زياد أبو حيدر، توجيه اتهامات من بينها: الإثراء غير المشروع، والاختلاس، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.