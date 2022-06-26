استشاري أمراض الذكورة: ممارسة الرياضة تعزز صحة الإنجاب

علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور حامد العلي استشاري أمراض الذكورة والعقم، أن ممارسة الرياضة عامل مهم جدا في تعزيز صحة الإنجاب.

وحذر العلي من بعض الوصفات الشعبية في علاج العقم، قائلا: بعض المرضى يأتي بوصفة معينة ويقول يا دكتور زميلي أخذ تلك الوصفة ونجحت معه، مشيرا إلى أن كل حالة مرضية تختلف عن الأخرى حتى لو كان العرض واحد.

وشدد على أهمية التشخيص المبكر، والذهاب للمتخصصين، والحصول على العلاج من الجهات المختصة.

د. حامد العلي – استشاري أمراض الذكورة والعقم: ممارسة الرياضة عامل مهم جدا في تعزيز صحة الإنجاب #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3sK2cuIGvN — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 25, 2022