مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة بمجال الهندسة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة الشايع الدولية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال الهندسة بمسمى Facilities Supervisor بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للشروط التالية:

الشروط:

1- بكالوريوس هندسة (كيميائية أو ميكانيكية) فقط.

2- إجادة اللغة الإنجليزية والتحدث بطلاقة.

3- الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

4- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الهندسة.

المزايا والحقوق الوظيفية:

1- رواتب مجزية / بدل سكن + بدل نقل.

2- دورات تدريبية و تطويرية مستمرة.

3- بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية التابعة للشركة.

وأكدت أنه لن ينظر لأي سيرة ذاتيه لم تتوافر فيها الشروط المعلن عنها، مشيرة إلى أن الوظائف بالرياض فقط.

وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

وتُرسل السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة Facilities Supervisor في عنوان البريد:

[email protected]