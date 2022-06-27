الأحمدي: استخدام الفازلين مناسب لمنع الاحتكاك أثناء تأدية مناسك الحج

علي القحطاني(صدى):

تحدث محمد علي الأحمدي بروفسيور فسيولوجيا الجهد البدني، عن كيفية تخفيف مشاكل الاحتكاك بين الفخذين أثناء المشي لأداء مناسك الحج.

ونصح “الأحمدي” باستخدام الجل والفازلين في هذه المنطقة لتخفيف الاحتكاك؛ لذا فمعظم الزيوت الصحية مثل جوز الهند أو الصبار جيدة.

كما أشار لوجود بعض المشدات ذات الجودة العالية والتي يمكن ارتدائها للفخذين حتى تقلل الاحتكاك ولا تسبب التسلخات، وذلك بحسب قناة “السعودية”.