الأحمدي: استخدام الفازلين مناسب لمنع الاحتكاك أثناء تأدية مناسك الحج
تحدث محمد علي الأحمدي بروفسيور فسيولوجيا الجهد البدني، عن كيفية تخفيف مشاكل الاحتكاك بين الفخذين أثناء المشي لأداء مناسك الحج.
ونصح “الأحمدي” باستخدام الجل والفازلين في هذه المنطقة لتخفيف الاحتكاك؛ لذا فمعظم الزيوت الصحية مثل جوز الهند أو الصبار جيدة.
كما أشار لوجود بعض المشدات ذات الجودة العالية والتي يمكن ارتدائها للفخذين حتى تقلل الاحتكاك ولا تسبب التسلخات، وذلك بحسب قناة “السعودية”.
#من_السعودية | كيف تساهم الكريمات والدهانات في تخفيف مشاكل الاحتكاك أثناء المشي لأداء مناسك الحج؟ @DoctorAlahmadi
#بسلام_آمنين #قناة_السعودية pic.twitter.com/ykfSEQmbDi
— قناة السعودية (@saudiatv) June 27, 2022
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