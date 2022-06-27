مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.7 % مغلقا عند 11427 نقطة (- 86 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 84.20 ريال.

وهبط سهم “دار الأركان” بالنسبة القصوى عند 11.16 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 39 مليون سهم، وبقيمة بلغت نحو 460 مليون ريال.

وأغلق سهم “جبل عمر” عند 23 ريالا (- 6 %).

وأنهت أسهم “بنك ساب” و”اس تي سي” و”معادن” و”سبكيم العالمية” و”المراعي” و”السعودي الفرنسي” و”مجموعة صافولا” و”أكوا باور” “بنك الجزيرة”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

كما تراجع سهما “بحر العرب” و”صادرات” بالنسبة القصوى.

في المقابل، صعد سهم “رتال” في أولى جلساته بالسوق السعودي بنسبة 1 % عند 121 ريال (+ ريال واحد مقارنة بسعر الإدراج البالغ 120 ريالا)، وسط تداولات تجاوزت الـ 4 ملايين سهم وبقيمة تتجاوز 500 مليون ريال تمت عن طريق أكثر من 28 ألف صفقة.

وتصدر سهم “العمران” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.