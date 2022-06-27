النقل تعلن 31 مرشح ومرشحة لوظائفهم السابقة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن أسماء المرشحين والمرشحات “31 اسم” الذين اجتازوا المقابلات الشخصية على الوظائف المعلن عنهـا بتاريخ 1443/06/02هـ من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، ومنصة جـدارة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة على المرشحين والمرشحات المذكورة أسماءهم في الملف المرفق بسرعة استكمال إجراءات الكشف الطبي وفق آلية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، علما أن آخر موعد للانتهاء من الكشف الطبي سيكون يوم 1443/12/29هـ.

وأشارت إلى أماكن العمل وتشمل “الرياض، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، جازان، عسير، مكة المكرمة، نجران”.