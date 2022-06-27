رونالدو يقطعا وعدًا لصاحب المنزل تدمر بسبب سيارته المليونية

وكالات(صدى):

قطع ​لاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو​، وعدا لصاحب المنزل الريفي الذي تحطم نتيجة انزلاق سيارته المليونية.

وذكر صاحب المنزل أنه ذهب إلى منزل رونالدو، حيث قابل هناك رجلاً وسيدة، وأعطياه وعداً نيابة عن النجم البرتغالي بدفع نفقات كل الأضرار التي لحقت بمنزله، مضيفا أنهما طلبا منه الاحتفاظ بفواتير إصلاح المنزل حتى يدفعها اللاعب لاحقا.

يذكر أن سيارة اللاعب البوغاتي فيرون، يبلغ ثمنها 7.1 مليون جنيه إسترليني، وتسبب سائقه الشخصي في حادث اصطدام السيارة بالمنزل، وشملت الأضرار التي تسببت فيها السيارة تحطم عداد المياه الخاص به، ومفصلات الأبواب، وأعمدة الخرسانة.