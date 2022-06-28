الخضيري: التوتر والقلق أبرز مسببات تهيج القولون

الرياض(صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، عن أبرز مسببات تهيج القولون.

وأوضح “الخضيري” أن الحالة النفسية والتوتر والقلق والسهر واضطراب النوم، وتناول القهوة بكثرة؛ تؤدي إلى تهيج القولون.

كما أكد أن هناك بعض الأغذية المثيرة لتهيج القولون العصبي كالاسراف بالأكل الدهني والفلفل وبعض الاغذية، مضيفًا: “كل شخص لازم يتعرف على ما يثيره لديه فيتجنب مثيراته”.