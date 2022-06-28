بالفيديو.. مشاط: الحد الأدنى للفئة العمرية المسموح لها بأداء الحج هو 15 عامًا

مكة المكرمة(صدى):

أكد الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن الحد الأدنى للفئة العمرية التي يسمح لها بأداء الحج هو 15 عامًا، لافتًا إلى أن تواجد الأطفال سابقًا كان بطرق غير رسمية.

وأوضح عبدالفتاح مشاط، خلال برنامج “في العلن” عبر قناة “السعودية”، أن وجود الأطفال في الحج كان بشكل محدود وغير رسمي، مؤكدًا أنه في الحملات المنظمة لا يوجد أطفال أبدًا.