بالفيديو.. مشاط: الحد الأدنى للفئة العمرية المسموح لها بأداء الحج هو 15 عامًا
أكد الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن الحد الأدنى للفئة العمرية التي يسمح لها بأداء الحج هو 15 عامًا، لافتًا إلى أن تواجد الأطفال سابقًا كان بطرق غير رسمية.
وأوضح عبدالفتاح مشاط، خلال برنامج “في العلن” عبر قناة “السعودية”، أن وجود الأطفال في الحج كان بشكل محدود وغير رسمي، مؤكدًا أنه في الحملات المنظمة لا يوجد أطفال أبدًا.
#في_العلن | د. عبدالفتاح مشاط – نائب وزير الحج والعمرة: الحد الأدنى للفئة العمرية التي يسمح لها بأداء الحج هو 15 عامًا، تواجد الأطفال سابقًا كان بطرق غير رسمية. #قناة_السعودية #بسلام_آمنين @K_Alsuliman pic.twitter.com/cyjzes0CAO
— قناة السعودية (@saudiatv) June 28, 2022
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