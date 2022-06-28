طرق بسيطة لإزالة الخدوش من سيارتك

أميرة خالد(صدى):

يتعرض الهيكل الخارجي للسيارة أحيانًا للخدش، مما يسبب تشويه الطلاء، وهو الأمر الذي يفقد السيارة رونقها وجاذبيتها وربما قد يؤثر على عملية بيعها فيما بعد، فيما هناك عدة طرق بسيطة لعلاج الخدوش البسيطة والمتوسطة.

ويعتبر طلاء الأظافر أحد أسهل وأرخص الطرق لإخفاء خدوش السيارات المختلفة، حيث يتميز طلاء الأظافر في أنه يأتي بالعديد من الألوان، وغالباً يوجد منها ما يناسب لون السيارة، ولاستخدامه قم باختيار اللون المناسب للون سيارتك، ثم قم بفرد طلاء الأظافر باستخدام فرشاة خاصة على المكان المتضرر إلى أن يختفي الخدش.

ويضم معجون الأسنان على مواد كشط طبيعية يمكنها إزالة الخدوش البسيطة، ولإزالة الخدوش قم بغسل المنطقة المصابة جيدا وتجفيفها، ثم يتم تمرير طبقة من معجون الأسنان الذي يحتوي على مواد للكشط، ويتم مسح المعجون بحركة دائرية على المنطقة المصابة بالخدش، بواسطة قطعة من القماش الناعم، ثم غسلها جيدا بالماء.

ومن الممكن استخدام الشمع في إزالة الخدوش البسيطة وجعله غير ظاهر، كل ما عليك فعله هو تنظيف المنطقة المتضررة ثم قم بفرك الشمع عليها، على أن يتم تغطية الخدوش تماما، ثم يتم مسح المنطقة المتضررة باستخدام قطعة من القماش الناعم، فضلًا عن استخدام الصمغ.