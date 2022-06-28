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  3. مختص: خطط ممنهجة لدعم الشذوذ الجنسي وأموال طائلة تبذل لتنفيذها ( فيديو) ‎

مختص: خطط ممنهجة لدعم الشذوذ الجنسي وأموال طائلة تبذل لتنفيذها ( فيديو) ‎

مختص: خطط ممنهجة لدعم الشذوذ الجنسي وأموال طائلة تبذل لتنفيذها ( فيديو) ‎
عادل الحربي(صدى):

‏أوضح مختص في المجال التربوي عبداللطيف الحمادي أن خطط ممنهجة لدعم الشذوذ الجنسي وأموال طائلة تبذل لتنفيذها.

وقال الحمادي :” هناك خطة شيطانية لانحراف الأطفال والشباب، حيث أن خطتهم البدء بالصغار، حيث أن هناك استهداف لهم في الغرائز والشهوات حتي يصبحون تابعين لهم”.

وأضاف ” أفكار شيطانية يسعوا لها حيث أن مشروعهم كبير ويتم صرف الكثير من الأموال الطائلة عليه، حيث تمثل المثلية والشذوذ الجنسي حوالي ٥٪ من الدول ”

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 38 دقيقة

رغم أني لا اؤيد الشذوذ الجنسي والمثليين ولا أنتمي إليهم إلا أني أظن أن الشاذين جنسياً لهم حرية الإختيار شرط أن لا يتعدوا على حقوق الغير شاذين ولا يتحرشون بالناس الغير شاذة وأنا لا أنتمي للشاذين وفي نفس الوقت أكره النظر للمرأة بإختصار أنا إنسان على الصراط المستقيم

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