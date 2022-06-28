مختص: خطط ممنهجة لدعم الشذوذ الجنسي وأموال طائلة تبذل لتنفيذها ( فيديو) ‎

عادل الحربي(صدى):

‏أوضح مختص في المجال التربوي عبداللطيف الحمادي أن خطط ممنهجة لدعم الشذوذ الجنسي وأموال طائلة تبذل لتنفيذها.

وقال الحمادي :” هناك خطة شيطانية لانحراف الأطفال والشباب، حيث أن خطتهم البدء بالصغار، حيث أن هناك استهداف لهم في الغرائز والشهوات حتي يصبحون تابعين لهم”.

وأضاف ” أفكار شيطانية يسعوا لها حيث أن مشروعهم كبير ويتم صرف الكثير من الأموال الطائلة عليه، حيث تمثل المثلية والشذوذ الجنسي حوالي ٥٪ من الدول ”