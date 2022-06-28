  • الثلاثاء 28 يونيو

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شاهد.. استشارية: الخلطات تسبب التشققات الجلدية وزيادة التصبغات 

شاهد.. استشارية: الخلطات تسبب التشققات الجلدية وزيادة التصبغات 
أميرة خالد(صدى):

تحدثت استشارية الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة ابتسام القحطاني، عن التصبغات الجلدية والعوامل المؤثرة على الجلد.

وقالت ابتسام القحطاني:”القابلية الجلدية للأشخاص، والتعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، والتغيرات الهرمونية مثل الحمل، والأمراض الالتهابية الجلدية، والأمراض المزمنة، وكثرة استخدام الحمامات المغربية والعطور على الجلد بشكل مباشر”.

وأشارت:”مستحضرات التجميل الموضعية تستخدم للتصبغات الجلدية ولكنها قد تكون مسرطنة”، لافتة:”الخلطات هي أكبر المفاهيم الخاطئة للتخلص من التصبغات”.

وتابعت:”الخلطات تسبب التشققات الجلدية وزيادة التصبغات وتكلفتها أكبر في الغالب”.

 


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