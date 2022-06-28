شاهد.. استشارية: الخلطات تسبب التشققات الجلدية وزيادة التصبغات
تحدثت استشارية الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة ابتسام القحطاني، عن التصبغات الجلدية والعوامل المؤثرة على الجلد.
وقالت ابتسام القحطاني:”القابلية الجلدية للأشخاص، والتعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، والتغيرات الهرمونية مثل الحمل، والأمراض الالتهابية الجلدية، والأمراض المزمنة، وكثرة استخدام الحمامات المغربية والعطور على الجلد بشكل مباشر”.
وأشارت:”مستحضرات التجميل الموضعية تستخدم للتصبغات الجلدية ولكنها قد تكون مسرطنة”، لافتة:”الخلطات هي أكبر المفاهيم الخاطئة للتخلص من التصبغات”.
وتابعت:”الخلطات تسبب التشققات الجلدية وزيادة التصبغات وتكلفتها أكبر في الغالب”.
د. ابتسام القحطاني – استشارية الأمراض الجلدية والتجميل : الخلطات هي أكبر المفاهيم الخاطئة للتخلص من التصبغات .. وتسبب التشققات الجلدية وزيادة التصبغات وتكلفتها أكبر في الغالب#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bLPex2zVgz
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 28, 2022
د. ابتسام القحطاني – استشارية الأمراض الجلدية والتجميل تتحدث عن أسباب التصبغات الجلدية وأنواعها والعوامل المؤثرة على لون الجلد#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1LeyBlO4Vl
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 28, 2022
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