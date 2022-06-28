مي العيدان توجه انتقادات حادة للفنانة نجلاء فتحي

أميرة خالد(صدى):

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان، انتقادات لاذعة للفنانة نجلاء فتحي، بسبب اهانتها للفنان عادل إمام، من خلال مقطع صوتي تم تسريبه حيث يعود تاريخ تسجيله لعشر سنوات كاملة.

وقالت مي العيدان: “نجلاء فتحي قاعدة تجري لقاء مع أحد الصحفيين، ووصفت عادل إمام أنه فنان الحكومة وإنه تبع الرئيس السابق وأنه عمل أعمالاً لصالح هذا النظام وغيره من التصريحات”.

وأكملت العيدان مستعرضة تصريحات نجلاء فتحي: “وقالت إن أعماله فاسدة ومفسدة وأن فيلمه السفارة في العمارة يدعو إلى التطبيع”.

وتابعت: “اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب وإذا كنتي تعيبين على مشاهد عادل إمام الجريئة مع بعض الفنانات اللي يحتضنهم، بسألك سؤال يا حاجة نجلاء أنتي أفلامك مع الفنان محمود ياسين مثل أختي وسلسلة طويلة من الأفلام ما كان فيها قبلات ومشاهد خادشة”؟.

واستطردت مي العيدان: “قسما بالله ما في حاجة بوظت أخلاقي إلا أفلامك أنتي نجلاء فتحي، خربت أخلاقنا والله يا نجلاء، اللي يتحكى عن عادل إمام ومشاهده الخادشة مش أنتي”.