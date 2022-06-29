نوال الكويتية تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية

خالد الظفيري(صدى):

خرجت الفنانة نوال الكويتية، مطمئنة جمهورها عن صحتها، موجهة الشكر لكل من اطمأن عنها بعد تعرضها لوعكة صحية.

وطمأنت نوال الكويتية جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد تعرضها مؤخراً لوعكة صحية أدت إلى إلغاء حفلها بموسم جدة.

وقالت: شكرًا لكل الزملاء ولجمهوري الغالي على السّؤال والإطمئنان الله لا يحرمني منكم جميعًا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمدلله بخير.

ولم تكشف نوال الكويتية عن مصير حفلها الذي تم إلغاؤه، وهل سيتم تحديد موعد آخر له أم لا.