شاهد .. مقطع موّثق لحظة مداهمة موقع يروج لخدمات حج وهمية

الرياض(صدى):

قامت إدارة البحث والتحري بشرطة منطقة الرياض، بضبط موقعًا لخدمات الحج والعمرة يعمل بطريقة غير نظامية ويديره وافد من الجنسية المصرية.

وأكدت الشرطة أن المتهم ثبت تورطه بالترويج لمكاتب وحملات حج وهمية، وضبط بحوزته سندات مالية، لافتةً أنه تم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

والجدير بالذكر أن الجهات الأمنية تواصل جهودها في متابعة وتنفيذ حملات استباقية لضبط مكاتب حملات الحج والعمرة الوهمية والمخالفة.