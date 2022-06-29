نظام غذائي يحمي من سرطان الثدي

أميرة خالد(صدى):

كشف بحث جديد نُشر خلال الاجتماع السنوي الأخير للجمعية الأمريكية للتغذية، عن أفضل نظام غذائي قد يساهم في الوقاية من سرطان الثدي؛ لافتًا إلى أنه هو النظم الغذائية النباتية الخالية من اللحوم.

وأظهرت البيانات أن أولئك الذين تناولوا كميات أقل من اللحوم كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14%، وانطبقت النتائج فقط على المشاركين الذين تمسكوا بنظام غذائي صحي يعتمد بشكل أساسي على النباتات، ولوحظ أن الذين تناولوا نظامًا غذائيًّا نباتيًّا لكنهم استهلكوا أيضًا أطعمة ومشروبات غير صحية؛ كانت زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لديهم بنسبة 20%.

وذكرت المؤلفة الرئيسية للدراسة طالبة دكتوراه في علم الأوبئة في جامعة باريس ساكلاي، سانام شاه: “تشير النتائج إلى أن أفضل نظام غذائي نباتي للوقاية من سرطان الثدي يمكن أن يكون نظامًا غذائيًّا نباتيًّا صحيًّا يتكون من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات”.

وأشارت “شاه” إلى أن “النظام الغذائي غير الصحي القائم على النباتات، والذي يشتمل على كميات أكبر من المنتجات المصنعة بشكل أساسي من أصل نباتي، مثل الحبوب المكررة، وعصائر الفاكهة، والحلويات، والبطاطس؛ سيكون أسوأ للوقاية من سرطان الثدي”.

وأضافت المؤلفة المشاركة الدكتور إليزابيث وارد هذه النتائج إلى مجموعة من الأدلة التي تُظهر أن بعض الأطعمة مثل رقائق البطاطس والبطاطس المقلية والعصير، تفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية؛ بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن، والمغذيات النباتية”، مضيفة أن “النظام الغذائي النباتي المتوازن والمخطط جيدًا؛ يقلل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال توفير كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة والألياف والمغذيات النباتية”.

وقالت أنها مركّبات وقائية موجودة فقط في الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات، وأطعمة الصويا والحبوب والنباتات الأخرى، وبدورها تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة النباتية على حماية الخلايا من التحول إلى أورام.