بالفيديو.. محامٍ يوضح عقوبة حملات الحج الوهمية

الرياض(صدى):

أوضح المحامي عبدالله الخطيب، عقوبات الترويج لرحلات الحج الوهمية، لافتًا إلى أنه عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال.

وذكر عبدالله الخطيب، خلال مشاركته مع برنامج «صباح السعودية»، على قناة «السعودية»: «رحلات الحج الوهمية، هي عبارة عن أشخاص يقومون بغرض إيهام حجاج الداخل من مواطنين أو مقيمين بأن لديهم الصفة الرسمية من تصاريح وإجراءات تخص الحج».

وتابع: «الأفعال تندرج تحت بند الاحتيال المالي؛ حيث تصل عقوبتها للسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، بالإضافة لنشر العقوبة على نفقة المتهم».

وفي وقت سابق، وجه المتحدث الرسمي للأمن العام، سامي الشويرخ، عدة نصائح لراغبي الحج والعمرة لتجنب الوقوع في فخ الحملات الوهمية، لافتًا إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفين.