القبض على ثلاثيني هتك عرض طفلتين داخل مصعد

القاهرة(صدى):

شهد مركز الخانكة في القليوبية في مصر واقعة هتك عرض لطفلتين أثناء صعودهما لمسكنهما داخل مصعد.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما دخلت طفلتين إحداهما في سن الثامنة والأخرى في العاشرة إلى منزلهما، فعرض عليهما المتهم الصعود إلى المصعد.

وقام فور دخوله بإيقاف المصعد ثم أخرج سلحا وهددهما بالقتل، وطلب منهما خلع ملابسهما، وبعدها حاول هتك عرضهما بيديه، وعندما شعر بقدوم أحد السكان خرج مسرعا وفر من المكان.

فسارع الجيران بمحاولة الإمساك به لكنه تمكن من الهرب، وباشرت الشرطة الحادث، حيث تبين أن المتهم لم يتسبب في فض غشاء البكارة للطفلتين، واتضح أن المتهم مسجل خطر ويبلغ من العمر 37 عاما وتم إلقاء القبض عليه.