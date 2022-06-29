فيفا يعلن بيع 1.8 مليون تذكرة لكأس العالم 

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن المنظمين باعوا 1.8 مليون تذكرة لكأس العالم هذا العام في قطر، قبل الجولة التالية من مبيعات التذاكر والتي ستنطلق في الخامس من يوليو.

وأوضح “فيفا”، بيان له:” هناك فئة خاصة من التذاكر متاحة فقط لسكان الدولة المضيفة قطر وإن المشجعين في الدولة الخليجية اشتروا أكبر عدد من التذاكر”، لافتا:” إضافة إلى قطر، كانت كندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند والسعودية وإسبانيا والإمارات والولايات المتحدة أبرز الدول التي اشترى فيها المشجعون معظم التذاكر”.

وأشار المتحدث باسم فيفا، إلى أن الاتحاد الدولي يتوقع بيع ما يصل إجمالا إلى ثلاثة ملايين تذكرة خلال البطولة التي تستمر 28 يوما وتبدأ في 21 نوفمبر المقبل.

واكتملت قائمة المشاركين في كأس العالم وحجز 32 منتخبا مقاعدهم في النهائيات بالفعل. وستبقى الجولة التالية من المبيعات مفتوحة حتى 16 أغسطس، وسيتم تأكيد التذاكر عند الدفع بنظام أسبقية الحجز.