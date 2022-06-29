بالفيديو.. أطباء يدعون الحجاج إلى الإكثار من شرب الماء واستخدام المضلة الشمسية

مكة المكرمة(صدى):

‏أوصى الأطباء بضرورة إكثار الحجاج من شرب الماء واستخدام المضلة الشمسية، لتجنب بعض الأعراض الخطيرة الناتجة عن الشمس.

وقالت الدكتورة أماني السعيدي :” من الأعراض التي يمكن أن يتعرض لها المصاب بضربة شمس، هي ارتفاع في درجة الحرارة التي قد تصل إلى ٤٠ درجة مئوية وكذلك الدوخة والغثيان إضافة إلى زيادة وسرعة في نبضات القلب وقد تصل إلى فقدان الوعي”.

وأضافت ” لتجنب الإصابة بضربة شمس ينصح بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، وكذلك تجنب المشروبات السكرية والحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، واستخدام المظلة الشمسية