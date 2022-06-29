بالفيديو .. أول مدربة سعودية لرياضة الأوتو كروس

ماجد محمد(صدى):

تعد أفنان المرغلاوني أول مدربة سعودية لرياضة “الأوتو كروس”في المملكة بعدما وجدت نفسها عاشقة لسباق السيارات.

وذكرت “المرغلاوني” أنها دخلت سباق الكارتينغ مع بداية السماح للمرأة بقيادة السيارة، وشعرت حينها بأن لديها مهارة، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة العربية.

وقررت بعدها أن تتدرب وتطور مهاراتها وبدأت مسيرتها بسباق الكارتينغ حتى وصلت إلى “الأوتو كروس”، مشيرة إلى أن هذه الرياضة تعد مفيدة وتكسب الفتيات ثقة أكبر ومهارات أكثر في مجال القيادة.