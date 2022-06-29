استشارية نفسية : لوم النفس لدرجة جلد الذات مرفوض (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة نسرين يعقوب استشاري علاج نفسي أن لوم النفس لدرجة جلد الذات مرفوض، مبينة أن المحاسبة مطلوبة ومراجعة الإخفاقات أيضا ، لكن في حدود معينة.

وقالت نسرين يعقوب :” لا يجب أن يلوم الشخص نفسه لدرجة ألا يعطيها حقها، بينما يجب على الشخص أن ينمي العلاقة الجيدة مع الذات”.

وأضافت ” لدينا مشكلة في التعامل مع الإخفاقات في الحياة وتقبلها، كما أن فقدان السيطرة والإخفاق في ردات الفعل ليست نهاية العالم، وإذا راجع الشخص حياته في الأيام الماضية سيجدها لا تخلو من الأخطاء وكذلك بها أشياء جيدة، فلا يجب الخوف من إظهار الأخطاء والإخفاقات”.

د. نسرين يعقوب – استشاري علاج نفسي: فقدان السيطرة والإخفاق في ردات الفعل ليست نهاية العالم .. لدينا مشكلة في التعامل مع الإخفاقات في الحياة وتقبلها @DrNisreenYacoub#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qbmStNQi0d — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 29, 2022