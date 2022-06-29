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وظائف شاغرة في مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة

وظائف شاغرة في مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة، عن توافر وظائف تعليمية وإدارية (رجال / نساء) في (مختلف التخصصات).

وتشمل التخصصات المطلوبة: دراسات إسلامية، ورياضيات، و اللغة الإنجليزية، وعلوم، ودراسات اجتماعية، وحاسب آلي، وتربية فنية، و تربية بدنية، و محضر مختبر، و مراقب طلاب، و رائد نشاط، ومهارات وتفكير ناقد، و موجه طلابي، ووكيل مرحلة، ورياض أطفال، و مسؤول مشتريات ومخزون وعهد، مسؤول تسويق إلكتروني.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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