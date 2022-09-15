أوضح برنامج حساب المواطن، ما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل، موضحا أنه يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل بداية من عمر 18 عاما.

وجاء ذلك ردا على استفسار مفاده: “إذا كان عمري فوق 24 وساكن مستقل هل يلزم اثبات سكن أو عقد إيجار للتسجيل بحساب المواطن”.

وقال البرنامج في رده: “يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة ولابد من رفع وثائق استقلالية المسكن بإسم المتقدم بالطلب وتشمل: صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص”.