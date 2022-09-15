تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.75027لة مقابل الريال الواحد 0.26663

– الدولار: 3.76012ملة مقابل الريال الواحد 0.26595

– درهم إماراتي: 1.02369، مقابل الريال الواحد 0.97686

– ريال يمني: 0.01503، مقابل الريال الواحد 66.55378

– دينار أردني: 5.30348ابل الريال الواحد 0.18856

– دينار كويتي: 12.17440قابل الريال الواحد 0.08214

– دينار بحريني: 9.97544 مقابل الريال الواحد 0.100295

– الريال القطري: 1.03272 مقابل الريال الواحد 0.96832

– الدرهم المغربي: 0.34922 مقابل الريال الواحد 2.86639

– الجنيه المصري: 0.19410 مقابل الريال الواحد 5.15202