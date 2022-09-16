وثق مقطع فيديو لحظة اندلاع حريق ضخم بناطحة سحاب بأكملها تابعة لإحدى شركات الاتصالات في مقاطعة هونان بالصين.
وظهر بالفيديو ألسنة النيران تلتهم ناطحة السحاب بأكملها وتتصاعد منها الأدخنة بكثافة.
وثق مقطع فيديو لحظة اندلاع حريق ضخم بناطحة سحاب بأكملها تابعة لإحدى شركات الاتصالات في مقاطعة هونان بالصين.
وظهر بالفيديو ألسنة النيران تلتهم ناطحة السحاب بأكملها وتتصاعد منها الأدخنة بكثافة.
ناطحات السحاب هذي والله مشكلة والمفروض ما تكون بوسط المدن عشان مثل هذي الأحداث وكيف لو سقطت هذي وش بتكون النتائج والكوارث