وثق مقطع فيديو لحظة اندلاع حريق ضخم بناطحة سحاب بأكملها تابعة لإحدى شركات الاتصالات في مقاطعة ‎هونان بالصين.

وظهر بالفيديو ألسنة النيران تلتهم ناطحة السحاب بأكملها وتتصاعد منها الأدخنة بكثافة.