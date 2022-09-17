قال استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الدريبي، إن فئة الشباب أقل من 30 عاما في المملكة هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية.
وأشار عبدالله الدريبي:” 85% من المرضى لا يذهبون إلى العيادات”، لافتا:”متابعة المشاهير باستمرار تمثل أحد العوامل المساعدة في الإصابة بالاضطرابات النفسية”.
وتابع:”الأمراض النفسية قد تجعل من صاحبها شخص غير قادر على القيام بأي دور فعال”.
فيديو | استشاري الطب النفسي د. عبدالله الدريبي:
متابعة المشاهير باستمرار تمثل أحد العوامل المساعدة في الإصابة بالاضطرابات النفسية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/7Eg0kUJHCy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2022
فيديو | استشاري الطب النفسي د. عبدالله الدريبي:
فئة الشباب تحت 30 عاما في المملكة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية .. و 85% من المرضى لا يذهبون إلى العيادات #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/DrJda67grx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2022
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