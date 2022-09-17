قال استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الدريبي، إن فئة الشباب أقل من 30 عاما في المملكة هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية.

وأشار عبدالله الدريبي:” 85% من المرضى لا يذهبون إلى العيادات”، لافتا:”متابعة المشاهير باستمرار تمثل أحد العوامل المساعدة في الإصابة بالاضطرابات النفسية”.

وتابع:”الأمراض النفسية قد تجعل من صاحبها شخص غير قادر على القيام بأي دور فعال”.