كشف مستثمر في المطاعم، عبدالعزيز السلامة، عن سبب ارتفاع قيمة توصيل الطلبات عن سعر الطلب نفسه.

وقال عبدالعزيز السلامة:” تكاليف التوصيل تحصل عن طريق المطعم أو العميل نفسه”، لافتا:”النسب تتراوح من 15% إلى 25% من قيمة الطلب بعد الضريبة”.

وأشار:”إذا كان التوصيل مجاني يتحمله المطعم، كل تطبيقات التوصيل لم تتحمل شيء ولكن المطعم هو من يتحمل”.

وتابع:”25% يأخذها التطبيق من المطعم ومن العميل رسوم التوصيل التي يدفعها فأحيانا تكون 17 ريال حسب المسافة”.