كشف مستثمر في المطاعم، عبدالعزيز السلامة، عن سبب ارتفاع قيمة توصيل الطلبات عن سعر الطلب نفسه.
وقال عبدالعزيز السلامة:” تكاليف التوصيل تحصل عن طريق المطعم أو العميل نفسه”، لافتا:”النسب تتراوح من 15% إلى 25% من قيمة الطلب بعد الضريبة”.
وأشار:”إذا كان التوصيل مجاني يتحمله المطعم، كل تطبيقات التوصيل لم تتحمل شيء ولكن المطعم هو من يتحمل”.
وتابع:”25% يأخذها التطبيق من المطعم ومن العميل رسوم التوصيل التي يدفعها فأحيانا تكون 17 ريال حسب المسافة”.
لماذا قيمة توصيل الطلبات تكون أحياناً أكثر من سعر الطلب نفسه؟!.. مستمثر في المطاعم يوضح الأسباب @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fLEu37o9UN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 17, 2022
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