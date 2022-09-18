خطف الحكمة نسليهان مراداجي الأنظار بظهورها في إدارة مباراة غلطة سراي وضيفه كونيا سبور التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1 في الدوري التركي.

وتشتهر نسليهان مراداجي بإدارة مباريات كرة القدم النسائية في بطولات الدوري بالدرجات الثالثة والثانية، والدوري الممتاز للمحترفين أيضاً.

وتعد إحدى الحكمات المهمات في تركيا وهي حكمة دولية، كما تعمل كمدربة تربية بدنية.

يذكر أنه سجل هدفي غلطة سراي سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة الأولى من اللقاء، وفرانشيسكو كالفو لاعب كونيا سبور بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82، بينما سجل هدف كونيا سبور أندري سيكيسي في الدقيقة 15.