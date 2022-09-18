تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسار أحد الاشخاص بخصوص تجاوز الحد المانع وسبب عدم نزول الدعم له في شهر سبتمبر.

وتقدم أحد المواطنين بسؤال مفاده: “أنا شهر أغسطس نزل لي وشهر سبتمبر لا يوجد دفعة بسبب تجاوز الحد المانع أرجو التوضيح”.

ورد حساب المواطن بأن “حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام”.

يذكر أن حساب المواطن أعن البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58، حيث يمكن تقديم طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم، من خلال البوابة الإلكترونية بالموقع الرسمي.