صرح خالد بووشل متحدث أمانة الأحساء خالد بووشل، أن هناك تجهيزات استباقية استعدادا لفعاليات اليوم الوطني أبرزها عروض القوات الجوية الملكية السعودية.

ومن جانبه، قال “بووشل” في حديثه: “قمنا بتركيب 4 آلاف علم سعودي يرفرف في شوارع الأحساء مع إضافة العديد من اللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني، ومساندة كافة المواقع التي ستقوم عليها الفعاليات”.

وأضاف: “هناك ترتيب مسبق مع الجهات الأمنية والصحية في عملية إدارة الحشود فمن المتوقع أن يفوق الحضور 40 ألف نسمة في منتزه الملك عبدالله البيئي والذي قمنا بتجهيزه”.

كما أوضح أن المنتزه سوف يحتضن فعاليات مختلفة خلال اليوم الوطني فهناك عروض للألعاب النارية التي سوف تلون سماء الأحساء، وسوف يحمل المنتزه معزوفات وحفلات غنائية متنوعة، بحسب قناة “الإخبارية”.