رفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صورة الهالك قاسم سليماني، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودافع “رئيسي”، خلال خطابه عن البرنامج النووي لبلاده، وألقى باللوم على واشنطن في الأزمة النووية وحذر من أي خطوات عسكرية من الغرب.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قد انسحب من جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء، خلال كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وعاد العليمي إلى الجلسة في وقت لاحق، عقب انتهاء رئيسي من كلمته، احتجاجا على التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستمرار دعم ميليشياتها الإرهابية بالمال والسلاح.

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