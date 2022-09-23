شهد مركز المغواة للاحتفالات بحائل الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، والتي تضم ركن الطفل والعروض المتجولة والحرف اليدوية وركن الأزياء.

وتضمن المركز أيضًا جناح التصوير والعروض الفلكلورية وألعاب الكرنفال، والعديد من الفعاليات المصاحبة، إضافة إلى “مسيرة وطن” للخيل العربية التي دشنها نائب أمير منطقة حائل.

كما شملت الفعاليات في حائل مسيرة “باص العرضة السعودية”، الذي انطلق من ممشى الشفى في تمام الساعة الرابعة عصراً من خلال مسار محدد ونقاط توقف في محاور مرنة.

وتوقف الباص في منتزه الشفاء المجهز بمساحة العرض مع الفرق الاستعراضية التي يصاحبها عدد من الفعاليات وتوزيع الهدايا، إضافة إلى العديد من الفعاليات الاحتفالية التي احتضنتها قلعة “أعيرف” التراثية بحائل احتفاءً بهذه المناسبة.