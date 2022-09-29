كشف النائب الكويتي السابق ومرشح الدائرة الثالثة في الانتخابات البرلمانية، مبارك العرو عن تفاصيل مداهمة الأجهزة الأمنية، لمنزله، إثر ورود معلومات ”تؤكد وجود عملية شراء أصوات ناخبين لصالحه“.

وقال المرشح مبارك العرو إن ”عددًا من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية وصلوا إلى منزله واتضح أن معهم مذكرة لتفتيش المكان“.

وأضاف أن ”مذكرة التفتيش تقتصر على الديوانية، إلا أن رجال الأمن صعدوا إلى مكتب المحاماة المرخص وقاموا بمداهمته“، لافتًا إلى أن ”مكتب المحاماة يحتاج إلى إذن من النيابة العامة وموافقة جمعية المحامين، ورغم ذلك تم التعاون مع رجال الأمن.

وأشار إلى أنه ”تم أخذ أوراق المناديب وبطاقاتهم المدنية وبطاقته هو كذلك رغم أنه من المفروض أن تبقى معه ليتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية“.

وكان رجال المباحث الجنائية قد داهموا منزل ”العرو“، حيث قالت مصادر أمنية إن ”الجهات المختصة باشرت عمليات رصد ومتابعة لمنزل أحد مرشحي الدائرة الثالثة منذ أيام، وتم تنفيذ المداهمة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة“.