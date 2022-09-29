قامت وزارة الصحة بتوضيح كيفية حماية الطلاب والطالبات عند العودة إلى المدرسة من انتقال الفيروسات التي يزداد انتشارها في موسم المدارس.

وشاركت الوزارة عبر حسابها على تويتر انفوجرافيك يوضح مجموعة من الأمراض التي يزداد انتشارها في موسم المدارس بين الأطفال، ومن أهمها: الأمراض التنفسية، والجهاز الهضمي، والطفح الجلدي.

وأفادت بأن أبرز الأمراض التنفسية هي نزلات البرد، وأعراضها الحمى، السعال، احتقان الحلق، الصداع، وآلام العضلات.

وأكدت أن أبرز سبل الوقاية من هذه الفيروسات هو الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي، غسل اليدين جيدًا وبانتظام بالماء والصابون، تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.