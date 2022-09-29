“الشريف”: 45 ريالا تأمين الفرد في عام 2025 وزيادة حصة التأمين الطبي لـ 45% ( فيديو)

أفاد مدير برنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف، بأنه تم وضع مستهدف طموح حتى يصل خلال 2025 إلى 45 ريال للفرد، بالإضافة إلى استهداف حصة التأمين الطبي ليصل إلى 45 % لافتًا أنه كان 33% في عام 2019.

وأضح”الشريف” في كلمته خلال مشاركته في ندوة التأمين السعودي، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى وصول نسبة تغطية المركبات في المملكة إلى 77% في عام 2025, بينما خط الإنتاج في 2019 وصل إلى 40%، وكان هذا من أقل الأرقام العالمية بشكل كبير.

وأكد أن جميع هذه المستهدفات لها دور في إدارة المخاطر وتمكين المستفيدين من أمور الادخار وغيرها، أو من الأمور التي بها مخاطر مثل: تأمين المركبات والحماية.