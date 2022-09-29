أكد الدكتور مارك تقلا استشاري أمراض القلب، أن تقليص عدد ساعات النوم إلى أقل من 6 أو 7 ساعات يؤدي إلى فشل عضلة القلب.

وأوضح “تقلا” أن قلة عدد ساعات النوم يسبب زيادة معدل ضربات القلب مع زيادة في الضغط وهما مرتبطان بأمراض القلب، بحسب “صباح العربية”.

ونصح بضرورة ممارسة الرياضة لأنها تساعد على تنظيم ضربات القلب وتقلل الضغط، كما يجب اتباع نظام غذائي صحي مع زيادة الخضروات والفاكهة وشرب المياه مع تقليل الوجبات السريعة للحفاظ على صحة القلب.

الدكتور مارك تقلا استشاري أمراض القلب: تقليص عدد ساعات النوم إلى أقل من 6 أو 7 ساعات يوميا يؤدي إلى فشل عضلة القلب#يوم_القلب_العالمي#صباح_العربية

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