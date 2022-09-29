تحدثت أخصائية التغذية ريتا عون عن الاكتئاب وأعراضه وأسبابه، مبينة علاقة علاقة الاكتئاب بالأشخاص النباتيين.
وقالت ريتا عون :” هناك علاقة بين النباتيين والاكتئاب وفقاً لدراسات أثبتت ذلك، وذلك لأن طعام النباتيين ينقصه فيتامين B12، وأوميجا 3، وهذه العناصر لا يمكن الحصول عليها إلا من الأكل الحيواني”.
وأضافت ” كما أن نقص الحديد يكون أيضا سببا في الاكتئاب، فتلك الأسباب تجعل النباتيين أكثر عرضه للإكتئاب”.
ما علاقة الاكتئاب بالأشخاص النباتيين؟..أخصائية التغذية ريتا عون تجيب#صباح_العربية
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— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) September 29, 2022
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