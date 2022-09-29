أوضح فهد الدوسري مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي خطوات استرجاع البيانات بعد سرقة الهاتف على آيفون وأندرويد.

وقال الدوسري :” في هواتف الآيفون يستطيع الأشخاص أن يتحكمون في البيانات من خلال تحكمهم في الكلاود، أما الأندرويد، فإذا استطاع السارق التحكم في البريد الموجود المربوط في الجوال فهنا لن يستطيع المستخدم استرجاعها ولكن يمكنه عمل نسخة للأرقام والبيانات خارجية”.

وأضاف “تحديث كلمات السر بشكل دوري ضروري ولابد من اختيار كلمة سر قوية، ويمكن استخدام وسيلة التحقق الثنائي وهي مثل وصلة اليو إس بي، ويتم تخزين كلمة السر عليه وتكون كلمة السر من ١٦ حرف “.

وتابع” عند سرقة الهاتف فهناك عدة خطوات يجب أن يقوم بها صاحب الهاتف، الخطوة الأولى هي إبلاغ الشرطة وذلك لأن الجوال يمكن أن يتم استغلاله في عمليات إجرامية، والخطوة الثانية هي إبلاغ البنك، والخطوة الثالثة هي إلغاء شريحة الاتصال، والخطوة الرابعة هو أن يقوم مستخدم الآيفون بتغيير الرقم السري لتطبيق الكلاود الخاص بهاتفه المسروق “، مبيناً أن أحد التطبيقات الخاصة بالاتصال الصوتي والمرئي يقوم ببيع معلوماتك الشخصية.

د. فهد الدوسري – مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي: استرجاع البيانات بعد سرقة الهاتف تتم بهذه الخطوات على آيفون وأندرويد @f_aldosary#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HRjRoXgLQP — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2022

مستشار في الأمن السيبراني : تحديث كلمات السر بشكل دوري ضروري ولابد من اختيار كلمة سر قوية .. وهناك طريقة مثلى لتأمين كلمات السر@f_aldosary#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1BMn1kdpSh — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2022

د. فهد الدوسري – مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي: عند سرقة جوالك ستتعرض لخطورة في هذه الحالات @f_aldosary#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QihX7TOz6N — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2022