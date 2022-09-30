أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء هذا الخيار.

وقال البرنامج، أن نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق “سكني”، لافتًا إلى أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

وأشار إلى أنه يعمل على تذليل سبل امتلاك المسكن الملائم وذلك بتوفير عدة حلول، وما يخص الدفعات تصرف للمُستفيد بناءً على مراحل البناء التي حددها المُستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.