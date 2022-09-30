أعلن العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن تطوير كبسولة روبوتية لتوصيل الدواء، يمكن أن تحل محل الحقن المؤلم المتعدد لمرضى السكري، حيث توصل الإنسولين مباشرة إلى الأمعاء.

وتستطيع هذه التقنية تقديم المضادات الحيوية؛ وهو ما يوفر الأمل في محاربة الجراثيم الخارقة بالأدوية عن طريق الفم.

ويمكن أن تحدث تلك الكبسولة المسماة RoboCap، ثورة في مجال العلاجات، ففي اختبارات أجريت على الخنازير، زادت نفاذية الإنسولين أكثر من عشرة أضعاف.

ومن جانبه، أكد المؤلف الرئيسي الدكتور جيوفاني ترافيرسو، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، أن الببتيدات والبروتينات عقاقير مهمة، إلا أن البيئة المتدهورة للجهاز الهضمي وسوء الامتصاص يحد من القدرة على إعطاء هذه الأدوية عن طريق الفم.