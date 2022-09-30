أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، حكم الاهتزاز عند قراءة القرآن بهدف طرد الكسل أو التعود .

وقال الشثري خلال لقائه على برنامج” يستفتونك”:” أن قراءة القرآن بفعلٍ من الأفعال يجعل ذلك الفعل مقترنًا به في الحكم ومن ثم يُقال بأن الأصل أن قراءة القرآن لا يصحبها الاهتزاز، ولا أي فعل يُقارن به .”

وأضاف:” أنه يمكن ذلك، في حالة وجود سبب خاص وهو أن الشخص القارئ في يوم من الأيام أراد أن يهز من أجل أن يزيل النوم عنه أو نحو ذلك، أما أن يجعل قرينًا للقراءة فهذا يجعل الاهتزاز مما يصاحب القراءة وبالتالي قد يقال بـ استحبابه أو يظن أن له صلة بالعبادة .”

وتابع :” أن العبادات يجب أن يكون لها مستند، فمثل ما يتعلق بشهر رمضان لا تسحبه بفعل تجعله مقارنًا له إلا بناء على دليل شرعي يدل على مشروعية اقتران ذلك الفعل بتلك العبادة وهكذا في الصلاة .”