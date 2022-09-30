يجب أن نعرف أي المنتجات الغذائية هي الأفضل لحياتك ونظامنا الغذائي، فنحن نأكل الكثير من الأشياء المختلفة يوميًا ، ولا ندرك كم منها ضار بالفعل بأجسامنا.

وقد تعرف الفاكهة الضارة من خلال ورقة يعتقد البعض أنّ الغرض الوحيد من هذه الملصقات الموجودة على الفاكهة هو فقط لمعرفة بلد المنشأ، ولكن قلّة منهم فقط يدري أنه يوجد في هذه الملصقات أرقام لها دلالات.

وعلى سبيل المثال:

إذا كانت تحوي على 4 أرقام وكان الرقم الأول 4 أو 3، فهذا يعني أن هذه الفاكهة قد تمّ رشّها بالمبيدات الحشرية.

بينما إذا كان عدد الأرقام 5 وأول رقم منها هو 9 فذلك يدل على أن هذه الفاكهة عضوية، أما إذا كان أول رقم 8 فهذا يعني أنّ هذه الفاكهة معدّلة وراثياً.