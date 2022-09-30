توفي لاعب نادي النصر السابق اللاعب خالد الزيلعي؛ وذلك بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري.

وعانى “الزيلعي” من التصلب الضموري، حيث سانده الجمهور طيلة فترة مرضه وتواجده في غرفة العناية المركزة وقد توقف قلبه 3 مرات آنذاك، وفقا لما أعلنته مصادر مقربة.

تجدر الإشارة إلى أن الحالة الصحية لـ “الزيلعي” تتشابه مع حالة اللاعب المصري مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري السابق، الذي يُعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري.

ويصيب هذا المرض الجهاز العصبي ويؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي، مسببًا فقدان التحكم في العضلات.