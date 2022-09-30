شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على كافة المدراس الثانوية للبنين، بعدم إسناد مادة الفنون لأكثر من معلم في المدرسة الواحدة للمرحلة الثانوية بنظام المسارات خلال العام الدراسي الحالي 1444.

وتعمل الإدارة حالياً من خلال قسم التربية الفنية على إنشاء قاعدة بيانات للمعلمين المسند إليهم تدريس المادة؛ لتدريبهم على الحقيبة المعدة من قبل المدربين المركزيين، بحسب صحيفة “عكاظ”.

ووجهت الإدارة المدارس بسرعة تعبئة البيانات بالدخول على الرابط المخصص لعمل قاعدة البيانات، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد القادم وفقاً لتعميم أصدره مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين علي العمودي.