قال الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز أن خسارة النصر ستكون موجعة عندما تكون بأقدام الجلاد “حمدالله” مشيراً إلى أن هذا ما يخشاه النصراويين.
ويستضيف فريق النصر، نظيره الاتحاد، يوم الأحد 2 أكتوبر، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23″.
عبدالرحمن الجماز :
خسارة #النصر ستكون موجعة عندما تكون بأقدام الجلاد "حمدالله" .. هذا ما يخشاه النصراويين !!
سوالف رياضية ..
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Aljamaz8910
لمشاهدة كامل المقطع على الرابط التالي :
👇 👇 👇https://t.co/bzTrNNmyNK pic.twitter.com/XbT16MHiRI
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 30, 2022
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