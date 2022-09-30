قال الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز أن خسارة النصر ستكون موجعة عندما تكون بأقدام الجلاد “حمدالله” مشيراً إلى أن هذا ما يخشاه النصراويين.

ويستضيف فريق النصر، نظيره الاتحاد، يوم الأحد 2 أكتوبر، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23″.