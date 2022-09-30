أوضح الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني علاقة التخمة بالأكل.

وقال الأحمدي :” طاقة الإنسان تنخفض بعد الأكل ما يسبب التخمة ولها أسباب عديدة منها ماتوحي بوجود مرض ومنها مايدل على أن الجسم يتعامل مع الطعام معاملة كيميائية ما يشعر الفرد بحالة من النعاس”.

وأضاف “الطعام لا يغادر المعدة إلا بعد مرور من ٣٠ الي٤٥ دقيقة حتى فقط يغادر من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، حتى وإن شرب الشخص شاي أخضر أو غيره من المشروبات التي يشاع أنها تعمل على سرعة الهضم “.