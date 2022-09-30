كشف الصحفي في جريدة ”الرياض“ علي المرشود أن إدارة نادي ‎الرائد تقدمت مساء أمس الخميس بمذكرة استئناف جديدة ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد ضمن لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وكتب علي المرشود عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إدارة نادي ‎الرائد وقبل نهاية دوام يوم الخميس، تتقدم بمذكرة استئناف جديدة ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي الصادر برفض احتجاج النادي ضد مشاركة اللاعب المغربي حمدالله في لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي“.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد رفضت في وقت سابق الاحتجاج المقدم من نادي الرائد ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد التي انتهت بفوز الاتحاد (1/0) عن طريق المصري أحمد حجازي.