أعلن النجم البرازيلي نيمار، تأييده للرئيس، جايير بولسونارو، للفوز بولاية جديدة، في مقطع فيديو مصور ظهر فيه اللاعب وهو يرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسي.

وقرر نيمار دعم بولسونارو علنا بعد يوم من زيارة المرشح الرئاسي لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو، تابع لنجم الكرة العالمي المحترف حاليا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحل جايير بولسونارو خلف الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في استطلاعات الرأي قبل خوض غمار الجولة الأولى للانتخابات في الثاني من أكتوبر المقبل.

ونشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على “تويتر”، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل، العاشقة لكرة القدم، للفوز بمسابقة كأس العالم 2022 للمرة السادسة.

ونشر نيمار الفيديو على حسابه الرسمي في شبكة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، حيث ظهر يرقص جالسا وهو يردد كلمات من الأغنية الدعائية التي تروج للتصويت.