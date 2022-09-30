حدد شجاع القحطاني، استشاري اجتماعي وأسري، علامات الشخص المنافق اجتماعياً، ومنها أنه يقول شيء ويفعل شيء آخر.

وأضاف أن العلامات الأخرى أنه يدعى على نفسه أنه يفعل الخير لكنه يفعل الشر، أو أنه يعامل الآخر بمحبة ثم يذم فيه من ورائه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن البعض يدعي المثالية لكنه في الحقيقة شخص سيء، مثل رجل ينادي بحقوق المرأة وفي منزله يعامل زوجته وابنته معاملة سيئة، لافتا إلى أن صفة النفاق تكون في الشخصية النجرسية.